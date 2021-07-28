台灣之星宣布，看準5G將帶動工業4.0快速發展，將攜手數位身分驗證專家AuthMe展開策略合作，打造多元數位身分驗證解決方案。

台灣之星看準以行動網路為基礎的工業4.0解決方案，積極部署智慧工廠版圖，最新宣布再添5G物聯網合作新夥伴，聯手數位身分驗證專家AuthMe展開策略合作，共同打造多元數位身分驗證解決方案。身分驗證議題已成為疫情之下遠端工作的痛點，AuthMe開發的「AuthMe eKYC數位身分認證方案」可應用於遠距醫療確認患者身分或是在遠距教學辨識教師與學生身分，更能有效管理智慧工廠的進出權限強化安防。透過台灣之星客製化的5G企業連網解決方案，加速傳統製造業工廠轉型升級「Engage接軌」5G智慧化應用，並以數位身分驗證解決方案「Empower賦能」智慧工廠關鍵應用，優化工廠內部管理流程及人員安全問題，同時替企業減少大量人力審查成本、提高生產效率，共同為傳統工廠數位轉型增添助力，創造「Earn獲利」的成果。

台灣之星5G物聯網營運穩健，2021上半年的整體申辦量較去年同期成長6成、營收年增26%，繳出亮眼成績。看好全球5G持續快速發展，加上新冠肺炎疫情來襲加速各產業數位轉型，推升各項5G智慧領域創新應用問世，預估2035年全球5G產值將達12.3兆美元。其中，智慧工廠的經濟規模更是逐年提高，伴隨工業4.0的蓬勃發展，預估未來每年將為全球經濟帶來1.5兆至2.2兆美元的產值。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「新冠肺炎疫情加速各項遠距應用興起，人臉辨識系統更是成了零接觸時代企業營運的最佳利器，透過多元數位身分驗證解決方案能打造安全且高效率的工作環境，此次與AuthMe合作，便是要讓傳統工廠借力5G技術踏上智慧化的最後一哩路，未來我們也將持續布局，提供快速穩定的5G服務，加速普及智慧工廠成為工業4.0的最佳推手。」