補教天后陳子璇去年證實與補教天王高國華9年婚姻畫下句點，近年陳子璇將工作重心移往大陸，因此跟高國華聚少離多協議分開。今(28日)凌晨陳子璇發文，透露已在當地接種科興第一劑疫苗，她更表示明年農曆春節一定會回台灣，擔心：「不回去好像會被除籍？」

高國華去年被拍到疑有新歡，陳子璇後來出面緩頰，表示已和高國華協議離婚，去年2月由女方提出離婚，但因高國華不肯簽字，陳子璇只好先回到深圳工作，但這段期間高國華不斷打給她，陳子璇都無視，直到因為疫情工作停擺，陳子璇才發覺是因事業讓兩人婚姻無法持續。

陳子璇發文。（圖／翻攝自陳子璇臉書）

陳子璇和高國華雖決定離婚，但兩人沒交惡，私下還是好友，陳子璇坦言想過挽回，然而「我很了解高老師，他曾說過他走了就不會再回頭了」，並強調：「分開不一定代表不愛了，我相信這一切都是最好的安排」。今年農曆新年，陳子璇透露因為工作無法花時間隔離，於是決定不回台灣，打趣稱：「希望過年能去老闆家蹭一頓飯」，然而明年過年她卻有不一樣的考量，決定回台。

陳子璇近來將工作重心轉往大陸。（圖／翻攝自陳子璇臉書）

陳子璇稍早發文說，自己昨天接種了第一劑科興疫苗，「打完沒有什麼特別的感覺」，她本來打完想直接離開，卻被護理師攔下要求觀察，確認沒事後，陳子璇就去喝網紅燕麥杯子咖啡，話鋒一轉，她宣告：「明年過年一定得回台灣啦！好像快兩年沒回去了不回去好像會被除籍？想念大家」，對此，網友說：「希望老師能回來一趟，想念您」、「台灣補教界，還是需要美女老師繼續為培植優秀人才而努力」、「不會被除籍的，除非自願放棄呢」，陳子璇回：「這樣哦！我也是台灣朋友告訴我的」。

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