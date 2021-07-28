《路透社》報導，美國總統拜登27日警告，如果美國和強權最終走入「真實的戰爭」，導火線很可能來自於美國遭到重大網路攻擊。報導認為，隨著俄國與中國大陸的威脅日益明顯，才讓拜登口出警語。

拜登在走訪美國國家情報總監辦公室（ODNI）時發表演講，強調「我認為我們很可能走入，如果我們最終身陷一場戰爭，一場與大國之間真槍實彈的戰爭─這是大規模網路攻擊的結果，而且它能力正呈指數成長。

歷經資訊公司SolarWinds、美國最大燃料管線營運業者殖民管線公司（Colonial Pipeline）、全球最大肉品商美子公司JBS，以及軟體公司Kaseya先後遭到駭客攻擊後，網路安全已躍升拜登政府議程中最重要的任務；甚至，部分駭客攻擊已影響全美部分地區的燃料與食品供應。

報導指出，拜登和俄國總統普丁於6月16日在日內瓦會面。當時，雙方討論包括網路攻擊、干預選舉等一系列議題。自此，拜登的國安團隊高層便持續與克里姆林宮高層針對對美網路攻擊保持聯繫。

話鋒一轉，拜登還提到北京構成的威脅。他表示，習近平「非常認真看待在40年代中期，也就是2040年成為全球最強大的軍事強權，以及世界最大、最重要的經濟體」。

在這場針對120名ODNI官員們的談話中，拜登還感謝其在情報工作上的付出，並強調自己對他們所做的深感信心，也不會施加任何政治壓力。ODNI下轄美國17個情報機構。

他強調，「我永遠不會將你們的工作泛政治化，你們可以相信我，這對我們國家而言太重要了」。報導分析，拜登此語刻意與前任川普做出區隔；眾所皆知，川普與情報機構之間的關係頗具爭議，例如在俄國是否干預2016年總統大選，以及施壓調查拜登，都可看到川普介入的影子在。