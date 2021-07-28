東京奧運女子舉重59公斤級由中華隊的郭婞淳拿到金牌。（季志翔攝）

圖為2017年時，台東火炬手郭婞淳（前），帶領台東大學柔道隊的選手在鹿野高台傳遞聖火。（資料照/台東縣政府提供）

「舉重女神」郭婞淳在東京奧運以「抓舉103公斤、挺舉133公斤、總合236公斤」，在女子59公斤級輾壓各國對手摘金，不少國人緊盯轉播，見證這歷史性一刻。前台東縣長黃健庭昨(27日)在臉書表達祝賀，也曝光一張4年前郭婞淳傳遞世大運聖火到台東時的美照。

郭婞淳過去已贏得世錦賽、亞錦賽、亞運、世大運等舉重冠軍，這次在東奧，她以「抓舉103公斤、挺舉133公斤、總合236公斤」在女子59公斤級輾壓各國對手摘金，這3個數字在59公斤新設量級均成為奧運新紀錄，也補齊她個人「金滿貫」的最後一塊拼圖。

黃健庭昨在臉書寫下，從2011年婞淳獲得「總統教育獎」，在縣長公館接待表揚她開始，幾次和這位台東女兒碰面，觀察到她個性堅毅、謙和，充滿愛心並且知恩圖報，出身清寒家庭的婞淳對培育她的家人、母校、教練、甚至國家、社會，她都盡其所能的回饋。

黃健庭更提到，正好4年前，台北世大運聖火傳遞到台東，自己為接棒的婞淳點燃聖火，並別開生面的以搭乘熱氣球來傳遞，那一次，婞淳也不負眾望，把金牌留在台灣。有網友在該貼文底下留言表示，「感動到跟著落淚，太棒了」、「台灣之光，台東的驕傲」、「台東女兒真棒」、「婞淳真女神！力與美完美呈獻，叫你第一名」。

郭婞淳昨也在臉書感謝大家對她的支持，並提到「拿了金牌是很開心的事，也請大家一起和我的團隊一起分享這個榮耀」、「謝謝大家對我的支持與鼓勵，在這裡我要感謝我的恩師林敬能 這11年來，我跟教練的相處模式一直都很好笑，從一開始很怕教練罵人的小孩子到現在會反過來一直鬧他跟他玩，沒有人比他更清楚，奧運金牌這個目標」。