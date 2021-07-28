高齡95歲的老翁，雖罹患輕微失智症，但身體還算硬朗，平日就有登山健行的習慣，全國疫情三級警戒期間鮮少外出運動，近期疫情降至二級，迫不及待的想前往大坑步道爬山；未料家屬直至深夜都未看見老翁返家，心急如焚的家屬趕緊前往轄區派出所報案協尋。

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員李銘城、王嘉榮，日前執行深夜巡邏勤務，巡經南屯區黎明路與文心南三路口，見1名老翁不停對巡邏車招手，員警隨即停車趨前關心。

警方指出，老翁表情疲憊直說自己迷路了，卻無法清楚表達家裡住址，員警先行將老翁帶返所稍事歇息，透過他身上的證件查出，原來家住西屯區的倪姓老翁，已被報案通報為失蹤人口，立即通知家屬前來，家屬看見老翁安然無恙，直豎起大拇指頻頻感謝。

警方表示，老翁罹患輕微失智症，雖然不記得回家的路，但卻記得遇到困難要找警察求救，待體力稍事恢復後，滔滔不絕地與自己孫子年紀相仿的員警比手畫腳話當年，並開心合影留念，結束這場長達20公里的迷航。

所長江松泳表示，隨著疫情逐漸趨緩，外出運動民眾增多，留意家中長輩動向，發現長輩遲未返家，可先向當地警察機關報案，提供相關特徵、線索，俾利警察通報協尋處置。