32歲日本桌球天后福原愛今年3月爆婚變，被拍到與已婚高帥男過夜，儘管她矢口否認加道歉，仍被貼上不倫標籤，演藝事業幾乎停擺。斷開與江宏傑的5年婚姻後，她近日重返螢光幕替富士電視台講解奧運桌球賽事，雖不被日本觀眾買單，但日本電視台相關人士讚賞福原愛專業的講評，認為她未來會有更多工作邀約。

福原愛26日現身富士電視台負責說明東奧桌球賽事，這是她睽違7個月以來於螢光幕露面，臉頰圓潤、氣色頗佳，並無外界傳言的暴瘦。福原愛從下午開始講評桌球男女單打，直到晚上的男女混合雙打決賽，恰好這幾場全由日本隊獲得勝利，電視台相關人士稱小愛為「勝利女神」。

福原愛26日在富士電視台亮相，這也是她離婚後首度露面。（圖／推特）

儘管許多日本觀眾揚言繼續抵制福原愛，但電視台似乎選擇站在福原愛這邊，根據日媒《女性自身》報導，有一名電視台相關人士指出，福原愛在東奧桌球賽事的講解非常有條有理，內容也相當專業，雖然私生活備受爭議，仍無法抹滅她對日本桌球界的貢獻，認為未來會有更多工作機會找上她，大力肯定福原愛。

事實上，日本媒體對福原愛確實不薄，除了在她為富士電視台講解東奧桌球球評時，特地播放福原愛過往參加里約奧運替日本爭光的精彩畫面，被猜測可能是想降低觀眾對她的反感；另一方面福原愛講評中、日桌球混合決賽時，雖她信心喊話日本隊一定會創造佳績，仍被大批日本網友酸內心根本在幫中國隊加油，此時日媒擷取少數的正面留言做報導，忽略那些激烈批評，被指在替福原愛鋪後路。