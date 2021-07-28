蘋果周二表示，已經對Mac和iPad銷售能力造成影響的全球晶片短缺問題將開始影響iPhone生產，該消費電子巨擘預期營收增長將放緩，受此打擊，蘋果周二盤後股價下挫2.09%，報143.70美元。

稍早前在一般交易時段，蘋果股價下跌1.5%，收在146.77美元。

蘋果第三財季（4～6月）營收與獲利優於市場預期，並雙雙創下同期新高，但公司高層在與投資人的電話會議上表示，當前第四財季（7～9月）營收雖仍將實現2位數增長，但將較第三財季的年增36%放緩，此外，蘋果備受關注的服務事業增長也將減速。

蘋果並表示，雖然晶片短缺的影響沒有第三財季所擔心的那麼嚴重，但在第四財季情況變得更糟，並將波及到iPhone生產。

執行長庫克表示，受供應短缺影響的晶片雖採用較舊的製造技術，但仍是生產蘋果旗艦產品iPhone所需的零組件。「我們確實有一些缺料的問題，需求如此之大，超出我們的預期，我們很難在前置時間（lead times）內取得整套零件」。

受惠於iPhone銷售意外強勁，蘋果第三財季（4~6月）總營收年增36.3%，為814.3億美元，超出分析師預期的733億美元。

毛利率為55.4%，優於去年同期的38%。

淨利年增93%，為217億美元，每股盈餘為1.30美元，優於分析師預估的1.01美元。第三財季獲利創下史上第三高記錄，僅次2021財年第一季和第二季表現。

第三財季iPhone營收年增52%，為396億美元，超出分析師預期的 340億美元。

iPad營收年增12%，為74億美元，優於分析師預期的71.5億美元。

Mac營收年增16%，為82億美元，超出分析師預估的80.7 億美元。

服務事業仍是蘋果可靠的獲利來源，營收年增33%，為175億美元，遠超出分析師預估的163.3億美元。庫克表示，蘋果各平台訂閱用戶總計達到7億個，高於前一季的6.6億個。

不過財務長Luca Maestri表示，服務事業營收增長將放緩，「我們預期服務營收仍將顯著增長，但不會達到我們在6月季度看到的水準」。

第三財季可穿戴式設備、家居和配件部門營收年增36%，為88億美元。

中國市場營收年增58%，為147.6億美元。

庫克拒絕就缺料問題是否將持續到第一財季（10～12月）提出看法。iPhone手機銷量通常會在10～12月的年底節日購物旺季創下新高。

產業研究公司CFRA分析師安Angelo Zino表示，蘋果可能為下一代手機儲備晶片，這將不利於現有的機型。他並表示，基於現在供應緊缺的情況，蘋果今年可能更難以滿足需求。

蘋果上季曾告訴投資人，晶片短缺可能對營收的衝擊可能達到30 億～40億美元。