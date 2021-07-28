因Delta新變種病毒株傳染力太強，加上大首爾以外區域染疫者增加，根據韓國政府最新統計，當地每日新確診數再度寫下歷史新高，已逼近1900人。

28日，韓國多增加1,896新冠病例外，又創歷史新高，並打敗21日紀錄1,842。其中1,823位是本地案例，使得累積病例增至19.34萬，疫歿人數也來到2,083位，因病致死率則為1.08%。

從7日以來，韓國每日新病例就不見消退，都一直保持在千位以上。更糟糕的是，隨著暑假活動增加，大首爾以外地區的染疫數也在上升中。

韓國政府目前憂心的是，在這波主要以Delta變種病毒為主的新冠疫情中，染疫高峰期還沒到，日後還會有更多人被傳染。

為了斬斷新冠病毒傳播鏈，8月8日之前，大首爾地區都得遵守等級最高4級的社交禁令。也就是說，晚上6點以後不行有超過兩人以上的聚會。餐廳與咖啡在晚上10點以前都要打烊。至於8大行業聲色場所，目前也不能開門營業。

為抑制新冠病毒爆發，有些非大首爾地區活動限制，已從3級升到最高等級4。同時，韓國政府也正擴大年輕人疫苗接種率，希望疫情不要再擴散。