指揮中心已開放國產高端疫苗線上登記，總統蔡英文今（28）日在臉書表示，她已完成疫苗意願登記，選擇接種國產高端疫苗，並強調安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，才會提供給大家接種。對此，有人支持，也有網友說「我OK你先打！go」，對於國產疫苗是否安全有效抱持懷疑的態度。

蔡英文表示，昨天下午疫苗施打意願登記與預約系統已經重新開放意願登記，也將高端疫苗列為選項之一，而她也選擇接種國產高端疫苗，並呼籲所有符合資格的民眾，都盡快進行疫苗意願登記與預約。疫情警戒降級不鬆懈，請大家繼續努力，衝刺提高接種率，達成更完善的群體免疫力，相信我們不久後就可以恢復如常生活。

對此，網友反應兩極，有人在蔡英文PO文下方留言表示已完成高端疫苗的意願登記，也有人取消原本已登記好的疫苗廠牌，改選高端疫苗。

另有網友質疑，「你講過的話哪一句是真的」「政府如此護私人企業令人不解」「施打高端疫苗的畫面可以讓媒體進去拍攝直播嗎？」「你確定他真的符合國際標準？」有人則酸說，「蔡總統加油！記得帶1450去打喔」「817約起來」「1450快跟上」「我也是支持高端的安慰劑」。

總統府發言人張惇涵今表示，蔡英文總統將等候預約通知以進行後續接種，總統府也將視預約結果，妥適安排後續作業；而賴清德副總統一樣支持國產疫苗，認為辛苦投入研發的國產疫苗，都應該受到鼓勵。至於聯亞，張惇涵說目前仍在進行EUA審查程序中，一旦聯亞通過EUA，賴清德傾向優先施打，因此副總統將待審查進度與結果，再行後續規劃。