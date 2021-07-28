高齡90歲戴嬤替孫女加油。（圖／曹明正攝）

戴爸、戴嬤及加油團齊聚左營新家為戴資穎加油。（圖／曹明正攝）

戴爸、戴嬤及加油團齊聚左營新家為戴資穎加油。（圖／曹明正攝）

沒有懸念！「羽球天后」戴資穎28日透早出戰，連下2局輕取對手，生涯3度叩關奧運，直闖8強。戴爸、戴嬤及加油團齊聚左營新家，阿嬤雙掌合十集氣發威，雖說有點小緊張，還是稱讚孫女「表現很好、100分」，展現球后氣場，突破個人奧運最佳。

高齡90歲戴嬤對於資穎比賽場場觀看，替孫女加油時，都會雙掌合十祈禱，28日確定資穎成功晉級後，她受訪透露每次資穎出國比賽前，兩人都會擊掌，這是兩人加油的小動作，看直播雖然有點緊張，但對孫女很有信心。

28日的加油團不是在資穎苓雅區老家，而是在剛裝潢好的左營區文強路透天新家，戴爸、戴嬤、姊姊戴靖潔以及親友團都起了個早觀賽。戴爸戴楠凱說，小組賽還是以適應場地、風向為主，8強對手應該都最熟悉的老面孔。

戴資穎新家在高雄巨蛋商圈，為了不讓阿嬤辛苦的爬樓梯而買，同時也兼做店面。招牌「戴萌」呼應資穎個人品牌LOGO「TTY」有如「Diamond」（鑽石）的意象。為了這場直播，還是前一晚陸續搬家布置，還沒正式開幕。

招牌「戴萌」呼應資穎個人品牌LOGO「TTY」有如「Diamond」（鑽石）的意象，圖為店內裝潢。（圖／曹明正攝）