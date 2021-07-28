在上半年經濟資料公布後，大陸國家發改委、統計局、人民銀行、銀保監會等10個部委陸續召開上半年資料解讀發布會，並研判下半年經濟形勢。多個部委預測部分指標將放緩，比如進出口、財政收入增速，同時下半年將面臨的問題，國際方面主要集中在疫情仍在演變、美聯準會（Fed）貨幣政策轉向；大陸國內方面主要包括中小微企業生產經營仍較困難、部分領域風險隱患各有不同程度與結構性就業壓力較大等5大挑戰。

如果以兩年增速衡量，今年上半年投資、消費增速都不到5％，只有出口成長12.6％、房地產投資8.2％增速較為突出。觀察人行7月中旬全面降準，市場分析的原因之一就是提前應對下半年出口、房地產投資走弱帶來的宏觀經濟下行。

根據《21世紀經濟報導》，在消費方面，上半年年增率23％，兩年平均僅增長4.4％。開源證券首席經濟學家趙偉表示，上半年居民消費改善，但仍低於疫情前水準，目前居民消費意願有所抬升，後續消費修復節奏需進一步觀察。