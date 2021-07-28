喉嚨痛的原因有很多，像是感冒、環境乾燥等，多數都可靠少量多次喝水來緩解，但耳鼻喉科醫師蔡耀德提醒，若喉嚨痛伴隨著吞嚥困難與聲音沙啞，脖子出現紅腫狀況，或是疼痛延伸到耳朵、脖子，就有可能是呼吸窘迫，甚至是頭部腫瘤的前兆。

蔡耀德在YouTube頻道《健康2.0》指出，喉嚨痛的原因包括感冒、慢性胃食道逆流刺激、環境乾燥、吃麻辣鍋等，都可能造成喉嚨不適，但其中有3種喉嚨痛的狀況必須提高警覺，首先是喉嚨痛伴隨著吞嚥困難、聲音沙啞，就有可能是喉嚨痛向下延伸，導致呼吸道窘迫。第二是頸部紅腫的喉嚨痛，可能是蛀牙問題沒處理，造成齒源性的深頸部感染，都需就醫治療。

然而喉嚨痛狀況持續一、兩周沒痊癒，疼痛延伸到耳朵、脖子，蔡耀德表示，這就可能是頭部腫瘤的前兆，必須趕快就醫。

至於普通喉嚨痛該怎麼緩解？蔡耀德表示，可利用少量多次的喝水方式補充水份，反覆濕潤喉嚨，達到局部緩解效果，也可搭配清淡飲食，避免吃麻辣鍋、太辛辣刺激、油膩的食物，就能舒緩喉嚨不適。