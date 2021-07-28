看來湖人真的想盡辦法要把庫茲馬送走了！根據《HoopHype》記者史科托28日搶先爆料，湖人跟溜馬提出用庫茲馬加上今年選秀第22順位，換回溜馬今年第13順位與匹配薪資的交易，卻被溜馬一口回絕，湖人目前轉向跟國王討論交易希爾德。

根據史科托收到線報，湖人正跟國王討論以庫茲馬、希爾德兩人做為主體的交易，湖人不僅又把今年選秀第22順位當作籌碼，也把還沒敲定是否執行跟湖人最後1年合約的哈瑞爾放了進去，擺明就想一口氣出清庫茲馬、哈瑞爾兩名球員。

生涯前4年都在湖人打球的庫茲馬，堪稱湖人近年唯一留下的年輕新秀，可惜他在湖人的表現並未達到球團高層預期，特別是在今年季後賽首輪，他的表現簡直是一蹋糊塗，甚至還莫名其妙傳出他跟薛洛德一整季都在鬧不合的八卦醜聞。

只是庫茲馬如今淪為湖人交易籌碼，或許並非算是壞事，因為近年來不少湖人送走的年輕新秀，包含蘭道爾、朗佐鮑爾、英格拉姆、克拉克生、哈特等人，都在新東家打出不錯表現，證明湖人高層眼光一直很有問題，庫茲馬或許反而找到自己更好發展。