國際股市重挫，台股今（28）日在電金傳三大類股同步大跌下，指數不到9點半就摜破萬七大關，一度最低來到16908點重挫352點、跌幅2％，盤面幾沒有重量級指標股撐盤，即使法說釋利多、財報傳捷報的聯發科（2454）今日股價都大跌約半根跌停，股價摜破900元大關。

以台股至上午約9點40分，成交值超過2200億元來看，市場推估今天成交值約在6800億元大量，若尾盤無法止跌，仍以長黑作收，從技術面來看，短線仍將盤持弱勢盤跌。

美國費半指數昨日大跌，台積電今天一早走勢也不振，行情多維持在盤下，最低來到575元，盤持向下測底，高價股族群全面倒地，重量級指標股聯發科、國巨以及載板三雄景碩、欣興及南電等均重挫，景碩一早盤中數度跌停。

貨櫃三雄早盤一度翻紅，但僅維持不久就隨即下殺，萬海因有外資昨日買超支撐，相對抗跌，在平盤下上震盪，陽明一度跌8％以上，長榮也跌約半根跌停，航運股早盤曾跌約4％。