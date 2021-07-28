1.和康生(1783)：台塑生醫結盟大江參與私募案，激勵今跳空漲停，站上逾6年高價。

2.大江(8436)：攜手台塑生醫參與和康生私募，進行三方聯盟，早盤攀高4%後受大盤急殺拖累，漲幅收斂至1%。

3.儒鴻(1476)：近日獲投信偏多操作，今日堅守紅盤，600元有撐。

4.貿聯-KY(3665)：下半年迎旺季+車用題材當靠山，5日線具強勁支撐，早盤彈回250元。

5.南電(8046)：基本面優勢不敵大盤轉弱，股價紅翻黑，將測試6月下旬365元低點。

6.鑫科(3663)：前進車用二極體、第三代半導體製程淘金，利多題材力抗空頭，早盤再漲停，續改寫逾7年高點。

7.裕日車(2227)：H2營運增溫全年衝刺賺進2股本，買單撿便宜，今早強守5日線上。

8.富邦媒(8454)：電商優勢加中元檔期開打，股價欲小不易，多方拚穩1500元大關。

9.麗臺(2465)：比特幣失勢＋大盤重挫，早盤苦吞跌停。

10.青雲(5386)：比特幣回落，板卡族群摔跤，早盤跌逾7%。

11.三商壽(2867)：上半年EPS1.1元，淨值比3.55%，早盤挾量彈漲、收復周線。

12.驊宏資(6148)：獲多頭青睞，早盤觸及漲停，相對大盤抗跌。

13.春雨(2012)：H2樂觀，訂單看到明年Q1，早盤上漲近2%，相對抗跌。

14.允強(2034)：外資、投信轉買超力挺，股價逆勢強漲逾4.5%，重返5日線。

15.王品(2727)：迎降級，餐廳清消將開放內用，惟外資連5日賣超，晨盤下跌逾3%，連3黑。

16.長華*(8070)：董座樂觀看今年營運，惟外資獲利了結轉賣超，早盤高檔續修正，翻黑跌4%。

17.陽明(2609)：擴增船隊搶歐美線商機，外資卻連2日捲款跑，賣壓沉重，股價下挫逾6%。

18.敦泰(3545)：漲價效應，Q2賺逾一個股本，外資亦再度轉買超，不過IC設計成狙擊目標，晨盤重挫近7%，一度摔至261元跌停。