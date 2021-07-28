美股消息面：

1.美國商務部公布，6月耐久財訂單月增0.8%，不及市場預估的月增2.1%。排除運輸項目的耐久財訂單月增0.3%，不如市場預估的增長0.8%。排除國防項目的耐久財訂單月增1%。排除飛機的非國防資本財訂單月增0.5%，低於市場預期的增長0.7%。

2.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，5月房價指數月漲1.7%、年漲18%，為337.4。

3.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國7月消費者信心指數為129.1，超出市場預期的123.9。

4.市場觀望聯準會貨幣政策決議，周二美元走軟，帶動國際金價微升，紐約8月期金收漲60美分或0.03%，為每盎司1799.8美元。ICE美元指數尾盤跌0.263%，報92.362。

5.投資人擔心全球疫情升高恐打擊需求前景，周二布蘭特期油微跌0.02美元，報每桶74.48美元，為6日來首度下跌。美國期油跌0.26美元或0.4%，為每桶71.65美元。