蘋果（Apple）截至6 月底單季營收和獲利創同期新高，其中iPhone營收創同期新高，服務營收創單季新高，蘋果預期到9月底單季，供應鏈短缺對iPad和Mac影響程度將高於上一季，影響是否延續到12月底，有待觀察。

蘋果今天凌晨公布2021會計年度第3季（截至6月26 日止）財報，單季營收814.34億美元，較上一年同期596.85億美元大增36.4%，創同期新高，稅後淨利217.44億美元，較上一年同期112.53億美元大增93.2%，也創同期新高，每股稀釋純益（EPS）1.3美元，優於上一年同期EPS 0.65美元。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）指出，會計年度第3季在全球主要區域營收，均創歷史同期新高、所有產品項目均有兩位數百分點年成長。不過正如一年多前開始的情況，蘋果在新聞訊息中也未針對截至9月底的會計年度第4季提出財務預測。

從產品營收來看，其中iPhone營收約395.7億美元，占單季整體營收比重48.6%，較去年同期264.18億美元大增50%，創歷史同期新高，超乎蘋果預期。

單季服務項目營收達174.86億美元，占比21.5%，服務項目營收再創歷史單季新高；iPad平板電腦、Mac筆電以及穿戴裝置和週邊產品等3大項營收，也創歷史同期新高。

國外科技網站MacRumors引述梅斯特里與法人電話會議談話指出，供應鏈限制仍對iPhone和iPad有部分影響，3個月前蘋果預估供應鏈短缺對截至6月底單季iPad 和Mac影響程度約30億美元至40億美元，實際影響金額低於30億美元。

梅斯特里預估供應鏈短缺對截至9月底的單季影響程度將會較高，至於供應鏈短缺問題是否會延續到12月底，梅斯特里不願做出預測，表示需觀察供應鏈狀況。梅斯特里並向法人預估蘋果截至9月底的單季營收可望年成長兩位數百分點，不過成長幅度可能低於截至6月底的單季成長幅度。