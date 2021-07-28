男女騎車翹孤輪機車吊掛空中 網嚇：纜線差點勾死人

臉書社團近日流傳1段影片，1對男女本月12日騎車在新店區的山路，疑似發現前方有電纜線即將撞上，擔心受傷之下，騎車男子做出「翹孤輪」動作導致翻車，而機車當場被空中的纜線勾住，一路滑行好幾公尺才墜落，驚悚影片曝光眾人直呼「還好沒勾到脖子，不然就是絕命終結站」、「騎車騎到飛了」。

1名網友在臉書社團「重機車友各區路況、天氣回報中心」發表1則影片，影片1對男女騎著機車，男方騎到一半因不明原因將龍頭抬起，做出「翹孤輪」動作，沒想到抬起後重心不穩連人帶車摔倒，機車因為前輪往上翹，竟勾住前方一條纜繩，整輛車勾在纜繩上後一路滑行，約滑了幾公尺後才墜落地面。

男女騎車翹孤輪機車吊掛空中 網嚇：纜線差點勾死人（取自臉書社團「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

PO文指出，該路口監視器在12日拍下這起驚悚車禍，騎機車的男女均為戴安全帽與口罩，疑似是騎到半路發現前方有纜繩，情急之下將會將機車上翹；其他網友則驚恐地說，還好沒有勾到脖子，「差點變成絕命終結站」、「好在是勾到機車要是勾到脖子就GG了」。

不少網友留言笑稱，「這讓我想到一部泰國電影，一群人就這樣斷頭了」、「會飛的摩托車」、「哇嗚，我騎車騎到飛了！達成人生成就」、「繩秘力量」、「還以為要一言不合就翹孤輪」、「這不是臺灣吧...否則台電可要倒大楣了」、「我直接在馬路上起飛」；不過也有人質疑事發地並非台灣。