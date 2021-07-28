中國駐歐盟使團28日針對歐盟創新、研究、文化、教育和青年委員與澳洲、美國、日本科技部門官員和顧問27日發表聯合聲明，支持世衛組織牽頭開展新冠病毒溯源第二階段調查工作回應指出，奉勸有關方面停止在溯源問題上搞政治操弄，停止利用溯源問題甩鍋推責，停止蓄意破壞國際溯源研究合作，採取真正負責任的科學態度，同國際社會一道為戰勝疫情、維護人類健康福祉做出應有貢獻。

中國駐歐盟使團指出，病毒是人類的共同敵人，國際社會只有團結協作，才能戰而勝之。我們堅決反對以開放透明科學調查之名、行政治操弄之實的做法。將疫情汙名化、病毒標籤化、溯源政治化，嚴重干擾和破壞了國際溯源研究合作，也給各國抗擊疫情、挽救生命製造了極大困難和障礙。我們必須予以拒絕。

中國駐歐盟使團強調，中國在溯源問題上一向採取科學、專業、嚴肅和負責任的態度。去年以來，中方兩次邀請世衛專家來華開展溯源研究。今年初，來自10國的國際權威專家同中國權威專家組成聯合專家組，在華開展了為期28天的聯合研究並發布聯合研究報告。這份報告的形成，遵循了世衛組織的程序，採取了科學的方法，體現了權威性和科學性，得到了國際社會普遍認可和尊重，為推進全球溯源工作打下了良好基礎。

中國駐歐盟使團表示，近期，有近60個國家就溯源問題致函世衛組織祕書長或單獨發聲，指出病毒溯源是一項科學任務，要靠科學家在全球範圍內進行考察研究，強調溯源問題不能被政治化，世衛組織發布的中國─世衛組織聯合研究報告應該得到維護。這些客觀理性的聲音應該得到尊重和重視。