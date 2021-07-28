歐厝海灘的「沈睡戰車」是新歌的MV場景之一。（金大提供）

金門島上最高大的安岐風獅爺，也是同學們尋訪鄉野傳說的景點之一。（金大提供）

曾經硝煙瀰漫的金門海邊，留下金大畢業生的美好回憶。（金大提供）

「筆硯相親，晨昏歡笑，奈何離別今朝...」5名金大畢業生以集體原創歌曲「浯島四年」記錄砥礪求知的大學生活，用洋溢青春懷想的旋律和海闊天空的場景，傳達對4年美好時光另一種驪歌初動，繾綣依依的離情。

這群譜唱新歌為自己的大學生活，留下不一樣回憶的同學表示，很期盼這首歌能「如同金門海上的藍眼淚一般璀璨耀眼，如同金門高粱一樣濃烈、香醇且亙古不變，也像12月的金門風一樣，凜冽而堅強，更如同金門一般，歷經風霜卻屹立不搖！」

參與創作的同學都是吉他社的好朋友，護理學系陳瑩擔任作詞、作曲、主唱和演員，華語文學系侯素丹擔任演員、拍攝和剪輯，護理學系蔡宜均擔任合音和錄製，護理學系潘國恩擔任演員、拍攝和封面設計，都市計畫與景觀學系林應康擔任編曲。另外，尚有李婷茹等68名同學在影片中完成撥穗，以豐富的表情訴說畢業的多樣心情。

護理學系陳瑩表示，平常就在一起彈彈唱唱的她們，去年9月即有創作「浯島四年」的想法，直到今年才真正付諸實現，周遭的朋友給了許多鼓勵和支持，順利在7月初完成並正式對外公布。

佇立在金門最高大的安岐風獅爺前方，回憶傾聽鄉野傳說的日子，也攜手走向歐厝海灘，試圖用年輕的歡呼喚醒沈睡戰車的她們，在揚帆待發，各奔前程的此刻寫下：「感謝在金門遇見的每一個人、發生的每一件事，這裡有太多的美好回憶。希望這首歌、這些故事，能在我們離開金門後，大家還能記得，曾經有個地方、待了4年，那裡很美、遇到的人們很溫暖、投注了愛與希望讓我們成長。」

金大表示，相關歌曲MV可以上Youtube頻道搜尋觀看，分享學子們對金門求學時光的滿滿回憶。