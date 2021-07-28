疫苗不夠打！新北8/1起暫停接種 侯友宜批中央：估算要精準

中央近期已開放第4輪疫苗預約接種，新北市長侯友宜今（28）日在市政會議上表示，希望中央未來疫苗分配估算要精準、妥善處理，避免疫苗數量不足，民眾預約打不到情何以堪。副市長劉和然則指出，第四輪的AZ疫苗8月4日才會分配到新北市，因沒有疫苗，新北市8月1日到4日暫停施打。

疾管署昨公布各縣市疫苗接種情形，新北市疫苗剩餘26萬劑高居全國之冠，侯友宜解釋，新北市人口全台最多平均每天施打約5萬劑，到昨天已打到了130幾萬劑疫苗，是全國接種疫苗數最高的縣市，強調剩餘量是即將施打量，當然要有更多存量放在新北市，這是人口多的普遍現象。

新北市副市長劉和然補充，已跟中央多次說明，不要再談剩餘量，國人在意疫苗放著不打，剩餘量會讓國人誤會，應改為「將施打量」，否則每次媒體報導就得再解釋一次。

劉和然並說，疫苗安排一定要精算，如果預約沒打到造成國人困擾，這次第四輪中央說有144萬人符合標準施打，經過精算看到有27.5萬在新北，中央以七成預估，希望新北勾18.5萬劑額度，也把第三輪施打疫苗結算後，最後精算開了20.4萬，結果昨天都登記額滿，剩下7.1萬市民如想預約就沒法預約到，未來會跟中央反映。

劉和然說，第四輪的AZ疫苗8月4日才會分配到新北市，因為沒有疫苗，新北市8月1日到4日暫停施打，會盡速跟中央反映，沒有預約到的未來要優先保障市民權利。