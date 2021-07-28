銅箔基板廠聯茂(6213)公布上半年財報，第2季稅後盈餘為8.59億元，累計上半年每股盈餘為4.51元；由於終端客戶需求平穩，聯茂表示，下半年會比上半年好，今天早盤股價相對抗跌。

聯茂持續優化產品競爭力，鎖定特殊CCL應用開發產品，從高速領域逐步往高頻及IC載板應用跨入，受惠於銅箔基板市場需求強勁，且第2季陸續調漲價格，聯茂第2季合併營收為81.67億元，年成長9.32%，營業毛利為16.25億元，年成長3.77%，合併毛利率為19.9%，稅後盈餘為8.59億元，單季每股盈餘為2.58元；累計上半年合併營收為155.64億元，年成長18.9%，營業毛利為29.95億元，稅後盈餘為15.02億元，年成長20.84%，每股盈餘為4.51元。

聯茂江西廠區去年分兩階段開出共60萬張新產能，今年江西廠分別於4月、第3季末到第4季初再各開出30萬張產能，屆時兩岸總產能將達440萬張。

大陸及歐美5G基站建設陸續啟動，伺服器需求強勁，車用產品平穩維持高檔，聯茂表示，下半年可望比上半年好。