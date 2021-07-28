原因出爐！核二廠2號機於昨(27)日早上因主蒸汽隔離閥關閉，導致主汽機跳脫及反應器急停，經電廠現場檢查相關設備並無異常情形，確認為控制室值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸一只主蒸汽隔離閥開關之壓克力保護罩，造成壓克力保護罩傾斜位移而誤關閉該閥，導致一次圍阻體隔離系統群組1A動作，致引發主汽機跳脫及反應器急停。

原能會表示，核二廠2號機於昨日上午6時32分發生反應爐急停事件，由駐廠視察員現場掌握狀況外，並增派1位視察員赴現場查核，經電廠現場檢查相關設備並無異常情形，初步研判應為人為疏失導致主蒸汽隔離閥關閉，致引發汽機跳脫及反應器急停，之後經確認為控制室值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸一只主蒸汽隔離閥開關之壓克力保護罩，造成壓克力保護罩傾斜位移而誤關閉該閥。

原能會指出，台電公司確認釐清肇因及設備正常後，於下午4時30分依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第十八條規定提出綜合檢討報告及再起動申請，之後再於晚間10時左右提出補充報告內容，綜整確認台電公司已進行完整之事件檢討、查明肇因並提出改善措施，故於昨晚11時40分同意再起動申請，原能會將持續加強監督機組再起動及後續運轉作業，確認電廠依規定執行，以確保機組運轉安全。