基隆市一對交往多年的林姓女子和李姓男子，平時以老公、老婆互稱，2人已論及婚嫁，豈料林女卻在婚前與朱姓外送員發生一夜情，被李男抓包，一氣之下解除婚約，並對朱男展開一連串報復，像是在臉書公開朱男大頭照，直呼「朱是愛情騙子，喜歡約砲」等字句；或著打電話到對方公司，強調朱男行為不檢，與人妻發生一夜情，要求公司開除，最後基隆地檢署遂依妨害名譽等罪起訴李男。

根據檢警調查，前年11月間，李男因為無意間發現未婚妻跟朱姓外送員發展一夜情，於是憤而解除婚約後，絕對向朱男報搶妻之仇。首先，李男打電話給朱男外送公司，高嗆「朱XX跟別人老婆發生一夜情，你們不開除他，我就上網公審！」，接著當晚，李男致電給朱男，疾呼「我不滿意就拿出來公審」、「你有辦法生給我50萬」、「不然就是身敗名裂」等語句。

見朱男毫無回應，同年12月間，李男再度於臉書上傳朱男大頭照，除公布其出生年月日等個資外，還提及「朱是愛情騙子，喜歡約砲」等字句，朱男透過友人得知此事後氣憤難耐，於是決定反擊，報警提告李男加重誹謗罪，而檢方調查後也認為，李男涉犯加重誹謗、恐嚇及個資法等罪嫌，遂將他提起公訴。