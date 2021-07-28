全國疫情降為二級警戒，台中市政府經濟發展局今年集結創業加速百強業師及在地公協會理事長，舉辦3場次系列媒合會，在疫情解封後，迅速啟動第2階段徵選並融合線上線下方式辦理；預計公開徵選全市至少15組具潛力團隊參與，協助創業團隊在後疫情時代站穩腳步，拓展新商機，申請時間自即日起至8月13日中午12時截止，歡迎踴躍報名。

經發局長張峯源說，市府持續舉辦產業業師媒合會，協助台中在地創業團隊，找尋豐沛創業資源，今年受疫情影響延後舉辦，仍不減各界參與的熱情，除創業加速百強業師外，更邀請到天使創業投資股份有限公司、台灣工研新創協會、創智智權管理顧問、國聯創投及在地公協會等各界重量級資源方參與，提供台中各領域具潛力的團隊、公司或二代、內部創業者等交流成長及各種商業合作可能。

張峯源指出，首場媒合會將於9月1日以「青年與天使的約會」打頭陣，邀請台灣工研新創協會總會長暨聯茂電子股份有限公司創辦人高繼組進行Keynote Speech，並由天使創業投資股份有限公司、創智智權管理顧問、國聯創投、敘欣（上海）管理諮詢、麥格會計師事務所、友機園生技企業及以勒智庫有限公司等知名創投及產業代表，以就業博覽會形式與有興趣團隊進行交流媒合，激勵更多有意願創業的團隊勇敢邁進。

經發局表示，此次系列媒合會更邀請到在地公協會理事長擔任業師，並結合青商會「2021年在地優秀青年創業家選拔」活動，協助創業團隊成功打入產業鏈，活動將提供「目標顧客探討工作坊」、「募資簡報製作技巧」、「股權結構設計」、「財務管理與銷售模式」及「募資經驗分享」等專業課程輔導，健全團隊體質與提高媒合成功率。

經發局強調，市府「青秀台中」青年政策多管齊下，設立青創夢想家單一服務窗口，提供資金協助、孵化培育、投資媒合、串聯交流、輔導取得政府資源等五大功能，打造台中成為創業友善城市。