郭婞淳27日在東奧舉重女子59公斤級奪金，沒想到在她耀眼成績背後，卻藏著坎坷的童年，而且因為克服了出生時的超棘手問題才取名為「婞淳」。(圖截自臉書/郭婞淳 KUO Hsing-Chun)

「舉重女神」郭婞淳人美心更美。(圖/路透社)

「舉重女神」郭婞淳東京奧運摘金，全台沸騰，女神在舉重舞台上展現力與美，而私底下的「真面目」更是人美心更美。有網友分享故事，去年與同學一起參加輔大舉重獨立招生，郭婞淳是其中一位評審，她注意到網友同學的鞋子破了一個洞，2週後網友訓練場就收到一整箱好的二手鞋。

郭婞淳奪金後，有網友在推特發文：「說一個郭婞淳的故事，大約去年的時候我和同學去輔大考舉重獨招，郭婞淳是其中一個評審，我們去考試的時候她注意到我同學的鞋子破了一個洞，當下沒說什麼但是過了一兩個禮拜之後在我們的訓練場有人拿了一箱鞋子來，裡面是好的二手的鞋子」。

該網友還在留言補充說明：「收到的當下我們滿頭問號，想說誰送的都不講一聲，結果後來問了教練才知道是郭婞淳收集來送我們的。這種默默幫助的事情很少被公開，但是真的很謝謝她。恭喜拿到金牌，為你感到驕傲！」。

郭婞淳2019年被輔仁大學聘用為技術教師，輔大還在校內打造一級舉重練習場，輔大醫學防護團隊擔任後盾，就是要讓她全心力拚2020東京奧運奪金之路。

當時郭婞淳害羞表示變成「郭老師」很不習慣，言行舉止各方面都要更注意，但希望學弟、妹別叫她老師，叫「學姊」或「阿淳學姊」就好。