東京奧運會開幕後的比賽日，大陸體育代表團中目前取得的金牌中，射擊隊就貢獻了3塊。看著運動員在賽場上百步穿楊，有大陸網友發出疑問「為什麼不派狙擊手參加射擊比賽？」

根據中新網報導，在很多人看來，狙擊手往往有著神乎其神的槍法。大陸電視劇《潛伏》裡，演員姚晨飾演的翠平就是一名神槍手。能遠遠一槍打碎玻璃瓶；還能躲在汽車裡，隔著大馬路，讓坐在咖啡廳裡的人一槍斃命。

實際上，射擊運動員和狙擊手看似從事同一種工作。但是在訓練內容、射擊目標、使用槍械等方面都有本質區別。以奧運項目10公尺氣步槍為例，靶紙為總邊長只有80公釐的正方形。而常說的十環，也就是靶紙靶心，直徑只有0.5公釐。

比賽時，要先將靶子列印在一張A4紙上，再被放置到10公尺外。運動員們使用的氣步槍雖然有瞄準鏡，但不是放大鏡。換句話說，運動員在比賽時，需要瞄準的目標就是牆上的一個小黑點。

以氣步槍混合團體比賽中，大陸選手楊倩曾打出過10.9環的成績的概念，這就相當於在10公尺外放一枚1元硬幣，硬幣中央有個針眼大的孔，如果一槍打中小孔，就相當於打了10.9環。

正因為目標離得又遠又小，所以射擊比賽中，經常會有運動員脫靶。另外，射擊運動都是在室內進行，而且槍靶是固定的、靜態的。但作為狙擊手，不僅經常會在野外作業，還要測風向、距離，並且要各種各樣不同的目標，甚至還需要追蹤移動目標。

其次，射擊運動員和狙擊手對射程的要求也不同。狙擊手在追求遠距離射擊的同時還要一槍斃命，且要保持隱蔽性和敏捷性。而射擊運動，相較於距離，其實更加追求精確性。

最後，雖然都是射擊，但運動員與狙擊手用的槍械其實也有所區別。狙擊手用的槍殺傷力更大，後座力也強。而射擊運動員使用的槍雖也具殺傷力，但是槍彈的口徑更小，後座力也更小。