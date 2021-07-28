台股28日帶量下殺，盤中重挫逾300點，高價股遭空襲，股王矽力-KY、股后大立光同步走跌，「八千金」的信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）更是大跌逾5％以上，湧現資金調節壓力。

受國際股市弱勢表現，台股出現跳水式修正，法人研判，外資賣壓出籠為指數回檔的主要壓力來源，而評價較高的千金股自然容易淪為資金「提款機」，整體體來看，27檔500元俱樂部成員中只有5檔穩在平盤之上，千金股僅有祥碩、旭隼逆勢突圍，盤中股價上漲逾1％。

另外，在賣壓調節影響下，高價股排名也略有變動，力旺下跌逾3％，股價遭旭隼超車，位居千金股第八名，亞德客-KY、緯穎、聯發科皆跌破「9字頭」。

法人指出，台股多頭架構遭到破壞，季線為多方重要防守支撐，不排除仍有持續下探的可能，操作上建議持股汰弱留強，留意先前漲幅已大，開始出現獲利了結賣壓個股，提防籌碼鬆動。