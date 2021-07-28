東京奧運歷經新冠肺炎攪局，如今終於舉行，中華隊健兒也終於得以將多年的努力帶到場上，陸續傳回好消息，其中，「舉重女神」昨(28日)摘下了台灣本屆奧運首面金牌，不僅郭家人歡呼，全台民眾也被感動哭，各界的賀喜很快就佔滿整個版面，包含吳淡如，她更因為某個原因，表示如果郭婞淳若真在家鄉開了早餐店，她一定專程去吃。

郭婞淳昨天出戰東奧女子59公斤級舉重項目，以抓舉103公斤加上挺舉133公斤，總和236公斤拿下金牌，不但舉起的公斤數直接輾壓選手，還創奧運紀錄，而這面金牌對郭婞淳來說意義重大，等了5年、走過受傷低潮，終於實現了「金滿貫」心願，直言挑戰了3次才成功拿下奧運金牌，「我非常幸運，代表台灣舉起這份榮耀」，她領獎牌時圓夢感動落淚的模樣，也深深感動全台民眾。

郭婞淳曾接受訪問，之後退休的話，她想回家鄉台東，在她的母校附近開一家早餐店，天天讓學弟、妹吃得飽飽的，昨知名作家吳淡如也在臉書發文，直呼郭婞淳真可愛，「如果妳要回去台東賣早餐，我要專程去台東吃早餐囉！」。

而吳淡如對於郭婞淳的有感，不只是她奪金這件事，她表示，知道了郭婞淳出生時的艱險故事，體重過輕、臍帶繞頸、胎位不正等等，猜她應該是早產兒，「一出生就在跟死神搏鬥而倖存的婞淳，拿到了金牌」，讓她看了心有所感，「謝謝你這麼鼓勵早產兒家庭！」會這麼說，是因為吳淡如的女兒也是早產，當年出生時僅910克，但萬幸挺過危險，平安長大成一個健康快樂的孩子。

吳淡如說，郭婞淳的成長過程因為媽媽要去外地工作，她是外婆帶大，面臨住家被法拍，從小居無定所，還常沒錢吃早餐，一路憑藉自己的天賦跟努力，靠著體育獎學金撐下來，「她是靠自己的最好證明，我們還有什麼理由和藉口來為自己辯白？」，而長大後郭婞淳拿到獎金就默默行善，能力多少她就捐多少，郭婞淳曾說過，拿下金牌對她的意義不只是專注在締造成績，而是可以幫助更多人，讓吳淡如不禁感嘆：「人生，她這麼懂，很懂」。