19歲劉姓男子，去年11月在速食店搭訕結識15歲少女，隔天2人相約騎車到北海岸十八王公夜遊，凌晨載少女回自己住處，早上7、8點不顧她以言語明確表達「不要」，撫摸胸部又以手指性侵得逞，士林地院認為，劉男在偵查中坦承犯行卻在法院開庭改口否認，考量少女因置身他人住處，因恐懼沒有呼救，不採信劉男稱少女同意因而沒有呼救，依強制性交罪判處徒刑3年8月，可上訴。

從事餐飲業的劉男，去年11月15日在新北市中和一間速食店，主動搭訕被害少女，互留微信帳號，2人隔天深夜10點，相約到十八王宮附近吃宵夜，凌晨3點多，劉男以手機沒電為由，不顧少女要求先送她回家的請求，將少女載回自己家。

劉在法院審理時稱，屋內還有哥哥、哥哥女友，若少女不願意可以大喊，「她一直叫我載她回家，我跟他說我很累，叫她自己想辦法回家」。並主張，偵訊時坦承以手指觸摸下體5秒，是被警察帶到地檢署，頭暈意識不清，但法官勘驗偵訊錄影，認為對劉男與檢察官對話，神情自然，對於開放性問題能回答細節，自白內容屬實。

判決指出，劉隔天在社群軟體Instagram傳訊，「對不起」、「我錯了」、「真的」、「算我求你吧」、「可以請你原諒我嗎」、「不會有下次了」等語，他辯稱是，不是針對指侵一事，而是沒有送她回家，否認犯案，但法官認為，兩人第1次見面，傳送帶有哀求之意的文字，與一般爽約請求對方諒解的情境有差，駁回劉辯詞。

法官認為，劉男未能控制自己的情慾，不顧少女明確拒絕，侵犯他人身體自主權，少女表示不願意原諒劉男，請法院依法量刑，因而判決徒刑3年8月。