目前東京奧運賽事正如火如荼的舉行中，不過大家也別忘了美國職棒大聯盟仍在激烈廝殺，目前賽季已進入下半程，各隊都開始摩拳擦爭搶季後賽席位，而到美國時間7月30日前是MLB的交易截止日，目前許多球隊也都在覬覦市場上的大魚準備補強。

Scherzer has right to veto any deal because of his 10 years of service five straight with same team. Players generally do not waive such protection unless compensated. Agent Scott Boras has said Scherzer likely would seek tax adjustments moving expenses and certain amenities. https://t.co/qoYcM8UL3m — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) July 27 2021

其中洋基、天使、小熊等隊都已有了一些動作，不過都還不算是震盪聯盟的大交易，稍早據《The Athletic》記者羅森索(Ken Rosenthal)爆料指出，國民隊的三屆賽揚獎強投「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)極有可能在截止日前被交易，可能已投完國民的最後一場球了，表示他離隊機會非常大。

記者指出在接下來兩天內國民就將與薛爾瑟討論交易細節，預計很快會把他送走，此消息一出也震驚棒球界，因為薛爾瑟可說是本季相當炙手可熱的超級王牌先發，在剛結束不久的明星賽中他還擔綱國聯先發投手的角色，在大聯盟有舉足輕重的地位。

但薛爾瑟在國民待超過5年，因此在10-5條款下，他擁有不得交易條款，代表球隊要交易他，得經過他本人同意才行，不過本季國民戰績僅45勝54敗，暫時排在國聯東區第四，或許薛爾瑟會想去有奪冠機會的球隊，據另一記者范森(Mark Feinsand)指出，他傾向被交易到西岸，道奇、巨人、教士都有機會。

加上紅襪、光芒、藍鳥、太空人與大都會都有望成薛爾瑟潛在下家，而這幾隊大部份都有進軍季後賽可能，尤其是道奇、巨人以及紅襪，目前都已拿下60勝以上戰績，有了薛爾瑟可說是搶到奪冠最後一張拼圖。本季薛爾瑟戰績7勝4敗，自責分率2.83，105局中能飆出142次三振，每局被上壘率0.89，相當具有競爭力！