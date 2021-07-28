目前東京奧運賽事正如火如荼的舉行中，不過大家也別忘了美國職棒大聯盟仍在激烈廝殺，目前賽季已進入下半程，各隊都開始摩拳擦爭搶季後賽席位，而到美國時間7月30日前是MLB的交易截止日，目前許多球隊也都在覬覦市場上的大魚準備補強。
其中洋基、天使、小熊等隊都已有了一些動作，不過都還不算是震盪聯盟的大交易，稍早據《The Athletic》記者羅森索(Ken Rosenthal)爆料指出，國民隊的三屆賽揚獎強投「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)極有可能在截止日前被交易，可能已投完國民的最後一場球了，表示他離隊機會非常大。
記者指出在接下來兩天內國民就將與薛爾瑟討論交易細節，預計很快會把他送走，此消息一出也震驚棒球界，因為薛爾瑟可說是本季相當炙手可熱的超級王牌先發，在剛結束不久的明星賽中他還擔綱國聯先發投手的角色，在大聯盟有舉足輕重的地位。
但薛爾瑟在國民待超過5年，因此在10-5條款下，他擁有不得交易條款，代表球隊要交易他，得經過他本人同意才行，不過本季國民戰績僅45勝54敗，暫時排在國聯東區第四，或許薛爾瑟會想去有奪冠機會的球隊，據另一記者范森(Mark Feinsand)指出，他傾向被交易到西岸，道奇、巨人、教士都有機會。
加上紅襪、光芒、藍鳥、太空人與大都會都有望成薛爾瑟潛在下家，而這幾隊大部份都有進軍季後賽可能，尤其是道奇、巨人以及紅襪，目前都已拿下60勝以上戰績，有了薛爾瑟可說是搶到奪冠最後一張拼圖。本季薛爾瑟戰績7勝4敗，自責分率2.83，105局中能飆出142次三振，每局被上壘率0.89，相當具有競爭力！
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