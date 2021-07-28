NC Taiwan旗下大型線上遊戲《AION》「經典伺服器」將於8月4日上市，並於今(28)日啟動事前預約。玩家只要在期間內預約成功，即可獲得限定獎勵。

《AION》全新經典伺服器

《AION》經典伺服器是免費伺服器，守護者不需支付費用即可登入遊戲展開冒險，重溫初次踏入亞特雷亞的感覺；找回第一次張開翅膀成為守護者的感動瞬間。屬於你我的永恆回憶，都將藉由經典伺服器再次啟程。

經典伺服器中將開放哪些地圖、副本、戰場與道具功能，都可以在官方公開的網頁中查詢。

《AION》經典伺服器已展開事前預約活動，7/28~8/4活動期間，只要成功進行事前預約，即可在8/4經典伺服器開啟後，透過酷碰券領取獎勵「黑雲貿易團的羽毛S301」。此外，預約期間內，經典伺服器「奈薩肯」角色預約達成指定人數時，將依預約人數達成條件額外獲得預約加碼獎勵！

最後，為紀念經典伺服器資訊公開，7/14開始，10~80等守護者可於目前遊戲內透過問券領取[12週年]傳說變身挑戰合約(35種) X1，領取期限至8/4 (三)維護前。

事前預約獎勵

預約加碼獎勵

《AION》經典伺服器將於8月4日正式上市，事前預約已啟動，想重溫經典回憶的玩家千萬不要錯過，還有更多經典伺服器相關資訊請上官網查詢。

欲知更多《AION永恆紀元》遊戲詳情及活動公告請上：