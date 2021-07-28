今年以來台股強勁上攻，不僅屢創新高，台灣加權股價指數更一度突破「萬八」整數大關，台股基金連帶火熱。根據投信投顧公會6月最新數據，全市場台股基金扣款人數已逾27萬人，創下逾9年來新高，且相較於去年底成長11.6%，扣款金額26億507萬元、扣款筆數45.96萬筆，今年以來分別成長17.96%與16.73%。

有台股基金一哥之稱的「元大台灣高股息優質龍頭基金」今年基金扣款人數，扣款金額和扣款筆數分別成長49.04%、74.17%、60.48%。該基金今年以來定期定額扣款人數、扣款金額與扣款筆數成長幅度皆高於全市場台股基金平均值。元大龍頭基金研究團隊表示，因退休理財意識抬頭，且國內優質的退休理財金融商品罕見，為鼓勵國人盡早理財，因此特別為退休族量身打造「元大台灣高股息優質龍頭基金」，其模擬定存族退休後的現金流需求，規畫每月配息與年終配息機制，讓投資人在享受退休生活的當下仍可望領取月收（每月配息），並擁有加碼年終獎金（年終配息）的機會，因此成立以來受到許多投資人青睞，定期定額受益人數亦持續增長，該基金去年3月發行時淨值為10元，截至今年7月14日淨值為15.23元。

根據6月底最新基金市場相關數據，元大投信公募基金（合計證信、期信基金）達7716億元，再度奪下市場公募基金龍頭寶座，且是市場唯一公募基金規模逾7000億元的投信業者。近來ESG趨勢興起，元大投信早在多年前便落實ESG理念，旗下包含元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、元大台灣ESG永續（00850）與元大台灣高股息優質龍頭基金等多檔基金，皆獲晨星ESG評鑑5顆地球之最高評等。