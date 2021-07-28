美國科技股走勢疲弱，台積電ADR跌1.82%，台積電(2330)開低4元為576元，盤中跌7元至573元，創2個月新低，台積電股價領先跌落季線，也使得台股今早重挫跌落季線關卡。

美國科技股走勢疲弱，那斯達克指數重挫180.13點，跌幅1.21%，費城半導體重跌1.86%，台積電美國存託憑證(ADR)收在113.54美元，下跌2.11美元，跌幅1.82%。台積電周二股價收平在580元，外資連三天共計賣超11114張。

台積電ADR跌1.82%，台積電今天股價同步走弱，台積電開低4元為576元，盤中跌7元至573元，失守前波低點578元，回探5月28日以來新低。

台積電5奈米製程毛利率仍低於平均水準，加上不利匯率因素影響，第2季毛利率降至50%，使得外資短期偏向賣方。

台積電第3季營運展望樂觀，美元營收可望季增11%，將續創歷史新高紀錄，毛利率預估的中間數可望略升至50.5%。

台積電去年美元營收成長31%，今年預期將成長20%，再創新高。