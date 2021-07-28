國際貨幣基金（IMF）周二維持對2021年全球經濟成長6%的預測不變，並上修對美國等富裕國家的經濟展望，但調降開發中國家今年的成長預測，這些經濟體因新冠疫情急升而陷入掙扎。

國際貨幣基金在其最新的《世界經濟展望》報告中指出，這樣的分歧主要基於已開發經濟體取得較多的新冠疫苖和持續提供財政支持，而新興市場國家在這兩方面都遭遇困難。

國際貨幣基金首席經濟學家Gita Gopinath在記者會上表示，已開發經濟體近40%人口已經完全接種疫苗，而新興市場經濟體的接種率僅達11%，低收入開發中國家的接種率更低。

她表示，疫苗接種進度和恢復正常生活的步伐超乎預期，是上修成長預測的原因，而一些國家因無法獲得疫苗，以及爆發新一波疫情，尤其是印度，所以成長預測遭到調降。

國際貨幣基金大幅上修對美國的經濟成長預測，預期美國2021年和2022年將分別成長7.0%和4.9%，較4月的預測值分別調升0.6和1.4個百分點。

最新預測是假設美國國會批准的基礎建設、教育和家庭支出方案，與拜登總統所提出約4兆億美元計畫不會落差太多。

基於美國大規模支出計畫的正面影響，以及新冠疫苗接種將持續取得進展，國際貨幣基金將2022年全球經濟成長預測提高0.5個百分點，至4.9%。

英國的成長預測獲得最大幅度的調升，國際貨幣基金將英國2021年成長預測提高1.7個百分點，至7.0%。

歐元區2021年的成長預測上修幅度相對較小，僅調升0.2個百分點。

日本今年的成長預測調降0.5個百分點，反映其上半年疫情升高和收緊防疫限制措施的影響。

今年以來因疫情大爆發而處境艱難的印度，其2021年的經濟增長預測遭調降3個百分點，至9.5%，調降的幅度最大。

中國2021年的成長預測遭調降0.3個百分點，因該國持續縮減公共投資和財政支持力道。

國際貨幣基金並下修印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南的經濟前景，這些國家的經濟活動正受到嚴竣的疫情影響。國際貨幣基金最新預測新興亞洲今年經濟成長7.5%，較4月的預測值調降1.1個百分點。

低收入國家今年經濟成長預測調降0.4個百分點，因疫苗接種進度緩慢阻礙這些國家的復甦。

此外，國際貨幣基金首席經濟學家Gopinath表示，該組織認為通膨壓力是暫時的，明年將逐漸回復正常。但如果供應瓶頸長期存在，就可能使明年的通膨預期變得不穩定，這將是一個問題。

IMF表示，如果美國聯準會重新評估其通膨前景，並採取先發制人的行動收緊貨幣政策，這將對新興市場造成「雙重打擊」，將加劇資本外流，並使借貸成本增加，使這些國家的增長面臨挑戰。

IMF並表示，全球面臨的其他下行風險仍然顯著，包括新出現的、具高度傳染性的新冠變種病毒可能觸發新的移動限制措施，並使經濟活動減少。

該組織表示，如果新興市場國家和已開發國家都出現對疫苗接種遲疑的現象，則今年和2022年全球GDP增長可能減少0.8個百分點，導致到2025年全球產出將損失約4.5兆美元。