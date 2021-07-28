隸屬於韓國現代汽車的汽車零件公司Hyundai Mobis，推出一款可即時偵測腦波信號，並以機器學習技術解讀這些信號。

該公司表示，他們花了三年時間研究和開發M.Brain，這是一款帶有感應器的耳機，透過感測耳朵周圍的腦波即時測量駕駛的健康狀況，再利用機器學習來解讀已偵測出的信號。

如果使用者在開車過程中出現注意力不集中的狀況，M.Brain會透過智慧型手機通知使用者(駕駛人)注意。

Hyundai Mobis將在京畿道的公車司機中試用這款耳機。

Hyundai Mobis正準備推出各種生物健康技術以促進公共安全。該公司表示腦電波測量是 「最先進和最具挑戰性的技術之一」。他們已將這款運用腦波測量技術的新產品，並首次應用於汽車行業。

早在2011年，汽車行業就希望將健康監測導入車內。福特汽車在車載健康應用 (in-car health game) 開發可以算是先驅，當時已在研究心率監測座椅。據報導，因為市場上出現了更便宜的健康監測設備，導致福特汽車在2015年放棄了這項研究。福特、微軟、Healthrageous和BlueMetal Architects甚至組成了一個聯盟，共同開發新技術，幫助駕駛在路上監測他們的健康狀態。

後來在2016年，另一家汽車製造商奧迪宣布，將開發一款將可穿戴式健康科技設備與汽車結合的系統，稱為奧迪Fit Driver。

現代汽車可能是唯一專注於開發自動駕駛結合健康科技的業者。2018年，現代汽車發表了DDREM (Departed Driver Rescue & Exit Maneuver)，防止駕駛因昏昏欲睡而發生事故。2019年則發表利用眼球追蹤的駕駛狀態警告系統。然後在2020年，現代汽車又開發了後方乘客警報系統，利用雷達追蹤位於後座的嬰兒。