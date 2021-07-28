「舉重女神」郭婞淳昨(27日)摘下台灣東京奧運首金，也完成舉重生涯「金滿貫紀錄」，對此，體育主播鄧崴曬出昔日與郭婞淳的合照，除了大讚她因為比別人努力，才有這番成績之外，更不諱言自己在「蹭熱度」，引起網友議論。

體育主播鄧崴在臉書曬出過往與郭婞淳的合照，照片中郭婞淳拿著在雅加達亞運舉重女子58公斤級奪下的金牌開心合影，只見兩人都對著鏡頭露出燦爛微笑，對此，鄧崴表示：「記得，當初亞運奪金，一群初次見面的人想要跟她拍照，她一點架子也沒有，而且還很親切的在拍完照後，跟記者說謝謝」，言談間露透出郭婞淳謙虛的心態。

鄧崴更強調奧運證明一件事情，就是這群運動員，不只有上帝給的優勢，重要的是比很多人更努力，直言郭婞淳根本是「努力型的天才」，對此，有網友回應：「我也有看過她本人哦！！超親民的！！」，至於曬出合照的鄧崴，則不忘搞笑表示：「我蹭熱度我承認」。

前台東縣長黃健庭曬出4年前郭婞淳傳遞世大運聖火到台東時的美照。（圖／黃健庭臉書）

「舉重女神」郭婞淳在東京奧運輾壓各國對手摘金後，前台東縣長黃健庭昨(27日)除了在臉書祝賀之外，也曝光4年前郭婞淳傳遞世大運聖火到台東時的美照，他當時為接棒的郭婞淳點燃聖火，並別開生面的以搭乘熱氣球來傳遞，接著強調出身清寒家庭的郭婞淳，對培育她的家人、教練，甚至國家都盡其所能回饋，大讚她充滿愛心且知恩圖報。