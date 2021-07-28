中央流行疫情指揮中心昨日重啟「COVID-19公費疫苗平台」，並新增高端疫苗選項，引發民眾討論。中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，台灣有4種人會要施打高端，包括個人體質、有科學背景者、個人對本土支持者及年齡較輕者，並認為若產量充足，對以上4種人將是一大福音。

何美鄉日前上公視談話性節目《有話好說》時表示，最近經常被問及「台灣哪些人會要打高端？」她透露台灣會有4種人需要接種國產，第一種因為個人體質、病史、有過敏及血栓反應，醫師建議或自己避免施打莫德納及AZ，就會選擇蛋白質疫苗。

何美鄉接著說，第二種人因個人科學背景及科技背景，認為mRNA（輝瑞／BNT、莫德納）及腺病毒載體（AZ）等是新創的技術平台，仍要多觀察，因而選擇傳統蛋白質疫苗。第三則是個人對本土疫苗支持者，何美鄉指出，最近看到很多人就是要打國產疫苗、支持本土科技，她認為也無可厚非。

第四種為年紀較輕者，何美鄉說，許多年輕人打不到疫苗，害怕要等很久才有接種資格，若有國產疫苗可施打也接受。她表示，以上4種人基本上對食藥署體系有信任感，對於仍有很多人反對國產疫苗一事，也給予尊重，若國產疫苗量產充足，對以上4種人將是一大福音。

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