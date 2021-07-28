高雄市議會今（28）日復會，民進黨郭建盟、高閔琳等議員聯合質詢時拋出應組「外送國家隊」，認為疫情期間，兩大外送平台抽佣過高，某種程度是在發災難財，希望市長陳其邁在行政院會上表達成立外送國家隊的必要，但陳其邁坦言，曾經想過這麼做，但實際上跨平台整合有難度。

郭建盟提到，疫情關係，餐廳內用禁令，不少業者轉接外送訂單，也有非自願失業者也成為外送員，但外送平台抽佣過高令人喘不過氣，他以疫情期間家庭外送平均單價350元為例，店家取得約196元計57％、外送員約50元計14.3％、平台業者取得約 104元計28.6％，平常這樣抽佣沒關係，但疫情期間某種程度是在發災難財。

郭建盟指出，去年經濟部有意成立外送國家隊，但最後foodpanda、Uber eats退出就無疾而終，其實台灣本土也有統一foodomo、信義房屋「有無外送」等平台，呼籲陳其邁在行政院會報力倡成立非營利APP餐飲外送平台國家隊；他強調，這並非要干涉自由市場，而是希望在疫情期間，政府能伸出援手，做經濟矯正手段。

高閔琳也期待市長跟中央大力溝通，一方面中央推動振興券，一方面推動「外送國家隊」，APP平台只要抽成5％，剩下25％照顧勞工外送員、非典型勞動人員及可能要倒閉的餐飲業，相信能照顧受到疫情影響的民眾。

對此，陳其邁答詢時指出，疫情一開始，自己的想法跟大家一樣，但牽涉到平台整合，技術上對工程師不是問題，但困難地方在於電商的整合，量要大、人要多、商品要多元，技術門檻要專人維護，因此產生跨領域整合問題。

陳其邁提到，外送平台是多元競爭機制，政府可協助或扮演助攻角色來成立外送國家隊，但本土的電商或業者需有公益的性質，結合餐飲相關行業，相信這會有商機；他也會將「高雄好家載」經驗提供參考，助攻本土外送業者更有競爭力，實質幫助商家。