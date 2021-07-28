郭婞淳國中青澀照片曝光。（林尚儀提供）

郭婞淳國中青澀照片曝光。（林尚儀提供）

舉重女神郭婞淳奧運奪金，全台感動，也撼動全球，當年的啟蒙老師林尚儀秀出婞淳國中青澀的照片，表示當時她就因為在籃球場上頗有爆發力，經推薦後才開始練舉重；郭媽媽憐惜地說，婞淳雙手長滿結繭，但是都不願讓她看，「看到可能會哭吧」。

青澀的照片中，郭婞淳國中時就是一名有潛力的選手，啟蒙教練林尚儀說，婞淳當時是田徑和籃球選手，在全中運時擔任接力賽第一棒，不小心掉棒很自責，還躲到廁所偷哭，還好老師和隊友都安慰她，隔天就拿下全中運舉重金牌，看出婞淳就很有爆發力，才推薦她轉練舉重。

郭媽媽說，婞淳讀豐榮國小，國中讀寶桑國中，高中讀台東體中，再讀輔仁大學，長年比賽中，讓她的手掌幾乎全都是老繭，但她都不願意讓家人看，「痛在心裡，看到的時候可能會哭吧」。

郭婞淳甚至一度訓練嚴重受傷，差點斷了運動員生涯，媽媽不捨得說婞淳就是有毅力，不肯認輸，才會成績一再突破自我，一路走來，甚至曾兩年不曾回台東老家，就為了練出好成績。

郭婞淳除了是1位勤奮的選手，更懂得回饋鄉里，成名後不只回饋鄉里母校，更為了幫助植物人，不計形象大吃釋迦，只為了讓釋迦賣的更好，幫到更多植物人。