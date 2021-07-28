台股破萬七 台股止跌關鍵看航運、ABF載板 10:392021/07/28 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股28日殺聲不斷，集中市場摜破萬七，來到季線，櫃買市場長黑摜破月線，盤中跌幅超過3％。 康和證券投資總監廖繼弘表示，台股止跌關鍵看今年上半年強勢的航運、ABF載板股。 台股接近10點之際，中小型電子股跌深反彈如朋程（8255），萬海（2615）也翻紅，景碩（3189）跌停打開，南電（8046）翻紅，行情具有止跌訊號。 機皇Note退位 三星摺疊機接棒 聯發科迅鯤1300T亮相 搶平板電腦商機 #景碩 #萬海 #南電 #朋程 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》欣興H1獲利跳增逾2倍 每股賺2.73元登同期高 07:452021/07/28 財經 科技女股神 續拋中概股 04:102021/07/28 財經要聞 1分鐘讀財經》陽明、長榮被融資搞死 散戶斷頭潮快爆了 08:272021/07/28 財經 《期貨》8月台指期開跌106點 電金倒地 09:102021/07/28 財經 《晨間解盤》籌碼凌亂 多看少做(倫元投顧提供) 07:452021/07/28 財經 陸港股市遭血洗 拖累台股 04:102021/07/28 財經要聞 台積發明專利破紀錄 上半年飆1,263件 04:102021/07/28 財經要聞 坦承涉台機密兵推慘敗 美要找新戰術 08:432021/07/28 軍事 航運跌不休 融資斷頭壓力大 04:102021/07/28 財經要聞 北美半導體設備出貨 連六月創高 04:102021/07/28 財經要聞 《科技》全球PCB產值今年估增6.2％ 亞洲4強勾勒下世代 09:272021/07/28 財經 財經熱門新聞 蘋果後市藏大地雷 盤後股價跌逾2％ 蘋概股跟著倒地 - 財經 陸港股市遭血洗 拖累台股 - 財經要聞 - 工商時報 杜特蒂：你們想對中國開戰嗎？ - 產業財經 - 旺報 慘爆！陽明再殺不停 明恐「被抓去關10天」 - 財經 雪蔓重申一中政策 不支持台灣獨立 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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