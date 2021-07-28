台股28日殺聲不斷，集中市場摜破萬七，來到季線，櫃買市場長黑摜破月線，盤中跌幅超過3％。

康和證券投資總監廖繼弘表示，台股止跌關鍵看今年上半年強勢的航運、ABF載板股。

台股接近10點之際，中小型電子股跌深反彈如朋程（8255），萬海（2615）也翻紅，景碩（3189）跌停打開，南電（8046）翻紅，行情具有止跌訊號。