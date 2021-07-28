繼歐美股市前一晚大跌後，亞股今（28）日同步下挫，之前獨強的台股，更出現亞股中獨弱，不但加權指數跌破萬七，且盤中連16900點都守不住，半導體三雄、貨櫃雙雄、金控雙雄等，成為拖累指數重挫主因，加權指數跌破所有短中期均線，恐將回測半年線；櫃買指數更在內資嚇趴，指數重挫逾3％。

台股加權指數一早直接摜破季線17149點，最低更來到16893點，接近半年線16788點，以5月那波台股急挫時，指數跌破季線並回測半年線又，隨即在短期內拉升，此次能否再次化險為夷，值得看國際股市走勢及政策態度。

據統計，今天早盤台股主要由台積電、聯發科、鴻海、長榮、陽明、聯電、國泰金、南亞、富邦金、日月光、欣興、聯詠等股價大跌 拖累。

而近來因中小股活蹦亂跳，表現相對強勢、由內資主導櫃買市場，今日因中小股漲多大跌拉回，櫃買指數表現比加權指數更弱勢，盤中大跌超過3％，最低來到210.52點、指數跌破月線218.24點，但因之前強勢表現，目前與季線206.44點仍有一小段距離。