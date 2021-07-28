被封為「香港少年劍神」的24歲張家朗，日前在東奧男子個人鈍劍項目奪金，引來眾人狂賀，女星陳約臨早先被無綫派去現場專訪，訪問張家朗時因多次打斷對方發表感言、瘋狂示愛，引來網友砲轟是史上最花癡報導，昨(27日)陳約臨在IG發表親筆信，道歉懊悔鏡頭前所有不成熟舉動。

25歲女星陳約臨2016年被選為國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項，之後簽入無綫電視，除了客串過《愛·回家之開心速遞》，也成為《到此一遊》、《青年領袖教室》等節目主持人。據《東網》報導，這回東奧陳約臨獲派到當地採訪，在賽前，陳約臨就連發多則限時動態，大讚張家朗超帥，見證他拿下金牌後，陳約臨更是興奮地大喊：「Oh my god！」並衝向採訪區。

張家朗在東奧男子個人鈍劍項目奪金。（圖／翻攝自cheungkalonggggg IG）

採訪時，陳約臨對張家朗連問了許多問題，直說：「你是香港人的驕傲，有什麼想和香港人說？」、「我真的很喜歡你！怎麼辦？」、「你從今天8點鐘打到現在，中間做了些什麼？吃過了些什麼？待會想做什麼？」，而張家朗回答其他家媒體問題時，陳約臨又插嘴說：「我要改口叫你做『金』家朗」，引來張家朗尷尬說：「不好吧」，陳約臨接著又出招，稱要替網友獻他飛吻，使張家朗表情相當尷尬。

陳約臨發出道歉信。（圖／翻攝自yeuklam IG）

此段採訪播出後，許多網友都砲轟陳約臨聲音令人厭煩、問題素質很差，更虧她像花癡，陳約臨起初不認有錯，澄清問題並非不專業，「除了問他得獎心情，我覺得問他吃過什麼食物保持體力很重要」，然而之後陳約臨卻沒再出現在採訪節目中，昨晚她在IG分享親筆道歉信：「我當下與香港市民的心情一樣，實在很激動和興奮，以致作出了不恰當的發問，亦作出了失儀的舉動，影響了大家的觀賞感受，對於自己的不成熟和欠專業的表現，深感懊悔。」

陳約臨最後表示：「我在此謹向所有受影響人士及單位，觀眾朋友，張家朗先生以及公司TVB致以最深切的道歉。」希望眾人能給她機會，之後會繼續做好專業主持人，而被他點名的張家朗也默默在陳約臨的IG點讚，間接接受對方道歉。