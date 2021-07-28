資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位是假的，挨告加重誹謗遭起訴。台北地院定今（28）日開庭，但彭文正昨晚在臉書表示，他近期疑遭國家機器追殺，目前人在國外，返國隔離檢疫恐受國家暴力，司法卻未考慮到此事，程序不周全，表明拒絕出庭，果不其然，彭與其辯護律師今都未現身。法官詢問檢察官意見後，決定再次傳喚彭，改定10月20日再開庭。

彭文正昨在臉書上表示，他在本案聲請其他官司的卷宗，包括蔡英文告他「違反總統選舉罷免法」、他告蔡英文「誣告」的案子，但檢、辯、法官3方都還沒看過，要如何開庭整理爭點？

彭文正批評，起訴他的檢察官黃偉明顯失職，他提出補充告訴理由狀及調查證據再聲請狀，裡面有20多項證據足以讓人合理相信蔡英文沒有合格博士論文，卻被黃偉訂入另案誣告卷宗內，若審判法官若沒有審查這2份書狀，如何能周全客觀地審理本案？

彭文正並指，本案物證有至少16封以上的英文影印信函及文件，他聲請翻譯成中文，也都還沒完成，又要如何整理證據上爭點？他及律師多次提出證據保全、調查證據等多項聲請，但除北院除了「駁回保全證據」，其餘都尚未回應。

彭文正說，他自2019年6月評論論文們至今，已遭受死亡威脅、跟監、駭客入侵、國家機器介入等多起生命及人權遭侵犯事件。正值疫情嚴峻，法院所訂庭期，未考慮他人在國外，返國需受集中隔離的潛在國家暴力風險，在未完備作業流程下率爾開庭，已剝奪他的防禦權。

彭文正認為本案司法程序不周全，對此表達不公正的嚴正抗議，昨表明與律師李震華、張靜將拒絕出庭。北院今開庭，法官詢問公訴檢察官意見，公訴檢則回應，為保障被告防禦權，同意再次傳喚彭出庭，並考量返國隔離的問題，法官因此改定10月20日再開庭。