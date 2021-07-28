日本桌球天后福原愛3月被拍到與已婚高帥男過夜，儘管二度道歉仍成為日本民眾最厭惡的外遇名人冠軍，不倫形象重創演藝事業。不過，她26日現身富士電視台講評東奧桌球賽事，似乎不受婚變影響，今（28日）再爆福原愛為復出答應了交換條件。

福原愛離婚後擔任東奧桌球賽事講評員，雖然被大批日本民眾揚言拒看，但有電視台工作人員讚嘆福原愛講解球評很有條理，儘管私生活受爭議，仍無法抹滅她過去為日本桌球界的貢獻，認為福原愛未來會有更多工作機會邀約。28號日媒再爆復出的背後內幕，根據《東京體育》報導，福原愛因已與江宏傑離婚，事情告一段落才會重返螢光幕，至於她深陷不倫醜聞風波還能復出，相關人士指出富士電視台和福原愛可能協議拿獨家專訪當交換條件，指福原愛會為了重建事業講離婚話題。

事實上，日本媒體確實沒對福原愛趕盡殺絕，儘管大批日本觀眾揚言抵制，仍在她為富士電視台講解東奧桌球球評時，特地播放福原愛參加里約奧運替日本爭光的精彩畫面，被疑可能是想降低觀眾對她的反感；另一方面福原愛講評中、日桌球混合決賽時，她信心喊話日本隊一定會勝出，果真男女單打、男女混合雙打決賽都是日本隊贏，電視台讚嘆福原愛是「勝利女神」，結果許多日本網友不領情，表示選手獲勝是靠自己的努力，並不是因為福原愛的講評，甚至酸她胳膊向外，內心根本在幫中國隊加油，此時日媒擷取少數的正面留言做報導，忽略那些激烈批評，被指在替福原愛鋪後路。