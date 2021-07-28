台股28日平盤附近開出，旋即急速下墜，盤中失守「萬七」關卡，尤其內外資研究機構看好基本面優異的指標股如：聯發科（2454）、國巨（2327）、聯電（2303）等全面下跌，優異基本面也扛不住龐大賣壓，淪為下挫重災區。

隨電子傳統旺季來臨，市場關注資金回流科技股可能，外資研究機構順勢力推半導體族群的聯發科、聯電、瑞昱等，加上蘋果新iPhone即將發表，蘋果供應鏈的大立光、台積電等都吸引市場青睞，惟加權指數突破18000點之後，國際資金獲利了結賣壓接連出籠，九個交易日累計已回檔千點左右。

以聯發科為例，最新公布財報顯示單季毛利率、營業利益率、每股純益全部突破市場共識，外資分析師第一時間即強調，儘管持續看好聯發科營運成績，然雖有基本面利多助陣，台股近期賣壓相對沉重，股價動能仍得看國際資金接下來的態度。聯發科28日未反映法說利多，反而在國際賣壓侵擾下，下挫約半根停板，並跌破900元關卡。