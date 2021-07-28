《國際油價》原油亞洲電子盤反彈 10:522021/07/28 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，上周美國原油庫存減少470萬桶，汽油庫存也同步下降了620萬桶，降幅皆超出分析師原先預期，強化投資人對需求前景的信心，盤中油價反彈；周三(7/28)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.38美元，報每桶72.03美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.39美元，報每桶74.87美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤小漲 《商情》作物生長惡化 大豆連兩漲 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #美國石油協會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》晶片荒波及iPhone 蘋果警告成長放緩 09:442021/07/28 財經 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 11:262021/07/27 財經 不斷更新》台股早盤跌逾360點 電子航運通殺 萬七大關失守 09:102021/07/28 財經 東奧》餵母乳超麻煩 辣媽選手火大痛批東奧 00:032021/07/28 國際 郭雪芙吻戲無感 凍到不知五官何處 04:102021/07/28 娛樂新聞 東元家庭劇續集 安富拚收購東友 04:102021/07/28 社會新聞 《國際社會》壓不住Delta變種 韓每日新確診1896再創高 09:442021/07/28 財經 《電子零件》欣興H1獲利跳增逾2倍 每股賺2.73元登同期高 07:452021/07/28 財經 針對台積電！從7奈米延宕到強攻晶片製造 英特爾能重奪霸權？ 00:232021/07/28 財經 疫情影響校系選擇 亞大登熱門榜 04:102021/07/28 財經焦點 《商情》需求暢旺 日本天然橡膠續漲 09:102021/07/28 財經 財經熱門新聞 蘋果後市藏大地雷 盤後股價跌逾2％ 蘋概股跟著倒地 - 財經 陸港股市遭血洗 拖累台股 - 財經要聞 - 工商時報 杜特蒂：你們想對中國開戰嗎？ - 產業財經 - 旺報 慘爆！陽明再殺不停 明恐「被抓去關10天」 - 財經 雪蔓重申一中政策 不支持台灣獨立 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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