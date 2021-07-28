據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，上周美國原油庫存減少470萬桶，汽油庫存也同步下降了620萬桶，降幅皆超出分析師原先預期，強化投資人對需求前景的信心，盤中油價反彈；周三(7/28)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.38美元，報每桶72.03美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.39美元，報每桶74.87美元。(商品行情網)