《商情》黃金亞洲電子盤1800美元附近盤整 10:522021/07/28 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因部分投資人逢低買進，支撐金價上揚，但因市場等待聯準會(Fed)會議，令買盤趨於保守觀望，促使金價於1800美元附近盤整；截至台北時間7月28日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲3美元，報每盎司1802.8美元。 9月白銀上漲0.081美元，報每盎司24.73美元。 10月白金上漲7.4美元，報每盎司1056.9美元。 9月鈀金上漲2.3美元，報每盎司2609美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 《電子零件》欣興H1獲利跳增逾2倍 每股賺2.73元登同期高 #上揚 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》籌碼凌亂 多看少做(倫元投顧提供) 07:452021/07/28 財經 《晨間解盤》外資保守 主攻二線業績股(倫元投顧提供) 07:452021/07/27 財經 《盤中解析》航運風浪大 台股左右搖擺 10:012021/07/27 財經 人民幣夜盤持續下跌 在岸、離岸雙雙貶6.5元 22:532021/07/27 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤小漲 10:522021/07/27 財經 不斷更新》台股早盤跌逾360點 電子航運通殺 萬七大關失守 09:102021/07/28 財經 運價飆 孩之寶Q3喊漲 04:102021/07/28 全球財經 《盤後解析》台股連3黑 下檔看季線 15:072021/07/27 財經 鯊魚夾盤髮 坎達兒珍娜率性時尚 04:102021/07/28 時尚消費 《商情》觀望氣氛濃 紐約期金走軟 09:272021/07/27 財經 《商情》需求暢旺 日本天然橡膠續漲 09:102021/07/28 財經 財經熱門新聞 蘋果後市藏大地雷 盤後股價跌逾2％ 蘋概股跟著倒地 - 財經 陸港股市遭血洗 拖累台股 - 財經要聞 - 工商時報 杜特蒂：你們想對中國開戰嗎？ - 產業財經 - 旺報 慘爆！陽明再殺不停 明恐「被抓去關10天」 - 財經 雪蔓重申一中政策 不支持台灣獨立 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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