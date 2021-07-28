因部分投資人逢低買進，支撐金價上揚，但因市場等待聯準會(Fed)會議，令買盤趨於保守觀望，促使金價於1800美元附近盤整；截至台北時間7月28日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲3美元，報每盎司1802.8美元。

9月白銀上漲0.081美元，報每盎司24.73美元。

10月白金上漲7.4美元，報每盎司1056.9美元。

9月鈀金上漲2.3美元，報每盎司2609美元。(商品行情網)