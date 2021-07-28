今晨驚爆全台盛行率最高的即時通訊LINE疑似遭駭，且鎖定的都是府院、國芳、縣市長、朝野政黨等高層政要，目標不是一般使用者，很顯然是很有針對性的網路工具。據台媒報導，LINE台灣總公司上週發現後，已發訊提醒這些用戶，報案後也緊急強化安全系統安全機制。據了解，當前國安會議已經介入調查。

《自由時報》報導，LINE台灣總公司在上週發現有使用者的相關內容遭到擷取並且外流後，清查後發現有一百多位政要疑似遭到駭客入侵。而究竟為什麼這些高層政要的LINE會遭到入侵，據了解是「Letter Sealing」進階加密功能遭到關閉所致。對此，報導指出LINE表示即著手加強安全機制，將Letter Sealing加密功能改為無法關閉，並且隨後向國安會進行說明。

由於本次疑似LINE遭駭的情況，目標鎖定台灣府院高層、軍方等敏感對象，恐涉及國安，令人擔憂。《自由時報》後續報導引述國安高層的說法指出，總統府到政府高層，另有其他的傳輸系統，並且也會強化點對點的加密。部分政府官員基於連絡上的需要會下載LINE，但是不會用於溝通重要事項，也不會傳輸政府重要文件。

針對本次LINE疑似遭駭的情況，國安高層指出，總統府內部部分人員的手機，以及主跑總統府路線的記者，都在前幾日收到LINE的示警訊息，提醒「LINE系統偵測到您的帳號存在風險」，協助提醒LINE使者用者確認系統的安全設定；並且提供了刑事局科技犯罪防制中心主任的電話，來進一步尋求解決辦法。

目前報導推測，由於本次LINE疑似遭駭的情況，鎖定特定目標的情況明顯，經分析入侵手法後，推測「飛馬」（Pegasus）是可能被利用於本次網路攻擊的工具；但報導也不排除有內神通外鬼的情況，對此國安機構將會進一步介入調查。

針對此事件，LINE聲明指出「一直以來，LINE 積極且謹慎地對抗全球性的網路犯罪與攻擊。針對此次事件，LINE 系統偵測到異常後，立即採取必要措施保護用戶，也已向執法單位報案。數據資安與用戶隱私是我們最重視的課題之一，我們也會對此事件持續採取必要的應對。」