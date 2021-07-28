中央要求停打國高中教職員工及公車司機疫苗，對此台中市長盧秀燕今日受訪時態度強硬表示，為了讓孩子們更安全，給教職員工打疫苗「勢在必行」。她也強調，台中市1天有將近1萬班次公車，公車司機由交通部造冊，至今都還沒打疫苗，乘客也不放心。

盧秀燕表示，國高中教職員工及公車司機都是中央造冊的人員，本來就是中央計畫要施打的行業及族群。尤其要重視教育及師生權益，馬上就要開學了，教職員工都必須進行整備，孩子不能打疫苗，教職員工打疫苗，才能提高防護力，保護好老師，就是保護好孩子。

盧秀燕重申，為了讓孩子們更安全，給教職員工打疫苗「勢在必行」，台中昨天、前天打完了，所有主要學校系統，包括幼兒園、小學、國高中的教職員工都打完疫苗，相信做好老師防護、孩子才有防護，家長也才能安心。

至於公車司機，盧秀燕說，這是由交通部造冊，但至今都還沒打疫苗，以台中市1天有將近1萬班次在所有路線跑，公車司機沒有打疫苗，乘客也不放心，我們對大眾運輸包括中捷、公車司機，優先施打疫苗。

盧秀燕表示，把教育、弱勢、社福、身心障礙機構所有工作人員、教職員工做好防護力，這些場域才能安全，我們一起為台中市的城市安全、市民健康一起來努力。